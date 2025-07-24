ФНС с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний

Третьи лица смогут запрашивать у ФНС оценку деятельности компаний и ИП. В первую очередь результаты пришлют самому оцениваемому лицу.

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ, по которому у ФНС будут полномочия давать оценку финансово-хозяйственной деятельности компании. Причем заказать такую выписку смогут третьи лица.

Налоговая получила право проводить анализ деятельности компаний и ИП, а также предоставлять результаты как самому оцениваемому лицу, так и иным лицам.

«Под результатом оценки понимается вывод о соответствии либо несоответствии показателей бухгалтерской и налоговой отчетностей и иных сведений о деятельности бизнеса, которые имеются у налогового органа, критериям оценки в методиках проведения анализа», — сказано на сайте ФНС.

Если предприниматель не согласен с мнением ФНС, он может направить заявление о корректировке результатов и приложить подтверждающие документы. Оценку скорректируют в течение пяти рабочих дней или откажут с объяснением причин.

Если кто-то отправил запрос на выписку в отношении компании или ИП, то сначала результат отправят самому запрашиваемому лицу. В случае корректировки сведений ответ на запрос будет в течение 10 дней. В остальных случаях анализ деятельности займет пять рабочих дней.

ФНС будет должна утвердить методику оценки юрлиц и ИП, порядок направления запросов и отправки результатов анализа, а также формы и форматы документов.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.