Спрос на аудит ИТ-систем вырос в три раза за полгода

Чаще всего проверку ИТ-систем 1С заказывают, когда отчетность медленно формируется и выгружается, а также из-за сбоев при обновлениях.

За последние шесть месяцев количество обращений за аудитом систем 1С в России утроилось. Такие данные приводятся во внутреннем исследовании ИТ-компании ALP Group, которая специализируется на внедрении и сопровождении корпоративных информационных систем.



На рост спроса повлияло несколько факторов. В первую очередь то, что с 1 января 2025 года, согласно Указу Президента от 30.03.2022 № 166, госсектор и субъекты критической информационной инфраструктуры больше не могут использовать иностранное ПО.

«В корпоративном сегменте переходы на российские ИТ-решения в массовом порядке уже тоже произошли, и теперь компании сталкиваются с проблемами производительности, к которым их внутренние ИТ-команды оказываются не всегда готовы. Отсюда и рост запросов на независимую техническую экспертизу», — сказал исполнительный директор ALP Group Александр Казеннов.

Чаще всего аудит заказывают крупные предприятия, использующие сложные кастомизированные конфигурации 1С. Среди типичных проблем — замедление формирования и выгрузки отчетности, сбои при обновлениях и нестабильная работа интеграций.



Комплексный аудит включает проверку производительности, безопасности, архитектуры ИТ-ландшафта, зрелости бизнес-процессов, а также подходов к разработке, тестированию и управлению изменениями.

Эксперты ALP Group отмечают, что все чаще компании рассматривают аудит не как экстренную меру при сбоях, а как стратегический инструмент для подготовки к масштабированию, обновлению или переходу в импортонезависимый контур. Такой подход позволяет выявить риски до того, как они станут критичными, и заранее выстроить устойчивую ИТ-инфраструктуру.