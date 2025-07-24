На 56 абонентов оформили больше 1 млн сим-карт

Во время работы над сервисом в Госуслугах, который позволяет определить сколько сим-карт зарегистрировано на пользователя, Минцифры нашли людей, на которых оформили 1,2 млн активных номеров.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил президенту Владимиру Путину, что удалось найти 56 россиян, на которых оформили 1,2 млн активных сим-карт.

«Нам кажется, что правоохранителям нужно обратить на это внимание, потому что, скорее всего, они, конечно, используются в какой-то деятельности», — сказал Максут Шадаев.

С 1 апреля 2025 года на портале Госуслуги можно посмотреть, сколько абонентских номеров оформлено на пользователя.

По закону россиянам разрешено иметь не больше 20 сим-карт. Те, у кого больше номеров, должны до 1 ноября 2025 года отказаться от тех, которые не используют.

Недавно мы писали, что с 1 сентября 2025 россияне смогут установить самозапрет на покупку сим-карты.