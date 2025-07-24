С 2026 года общепит с выручкой до 3 млрд рублей освободят от НДС

Сейчас порог по выручке для освобождения от НДС кафе и ресторанов составляет 2 млрд рублей, но с 1 января 2025 его увеличат до 3 млрд рублей.

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ, по которому заведения общественного питания освободят от НДС, если их годовой доход не превышает 3 млрд рублей.

С 1 января 2022 года от НДС были освобождены услуги общепита, но для применения льготы нужно, чтобы доходы компании или ИП не превышали 2 млрд рублей. Сейчас этот порог пересмотрели и увеличили до 3 млрд.

Для того, чтобы получить освобождение от уплаты НДС, рестораны и кафе также должны соблюдать следующие параметры:

доходы от услуг общепита не меньше 70%;

средняя зарплата сотрудников по трудовым договорам не ниже средней по отрасли в регионе.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.