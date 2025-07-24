Гостиницы смогут применять нулевую ставку НДС до конца 2030 года — президент подписал закон

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ, по которому гостиницам и отелям продлят нулевую ставку НДС до конца 2030 года.

Изначально льгота по НДС была установлена в 2022 году сроком на пять лет, то есть они бы действовала до 30 июня 2027 года. Однако сейчас ее продлили до 31 декабря 2030 года.

Предприниматели смогут применять нулевую ставку НДС относительно услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Недавно мы писали, что такое решение позволит поддержать 170 проектов гостиниц. Ожидается, что до 2030 года по программе национального проекта «Туризм и гостеприимство» появится 78 тыс. новых гостиничных номеров, общая сумма инвестиций достигнет 1,5 трлн рублей.