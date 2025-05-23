Чернышенко: гостиницам продлят нулевой НДС до конца 2030 года

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что владельцы гостиничного бизнеса смогут применять нулевую ставку НДС до 2030 года.

«Это позволит дополнительно поддержать 170 проектов гостиниц, это большие проекты. И, кстати, обязательным условием является наличие номеров для детей », — сказал Чернышенко.

Ожидается, что до 2030 года по программе национального проекта «Туризм и гостеприимство» появится 78 тыс. новых гостиничных номеров, общая сумма инвестиций достигнет 1,5 трлн рублей.

По программе создания модульных гостиниц уже запустили 13 тыс. номеров, но планируют построить еще 10 тыс. Такая мера поддержки стала очень популярной, поскольку государство субсидирует 50% стоимости, а бизнес-проект окупается за один сезон.

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