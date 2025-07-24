ИП получат пособие по больничному в следующем году, если полностью заплатят взносы в этом

Соцфонд напомнил, как предпринимателям получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ИП могут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пишет СФР.

Что для этого нужно сделать:

Подать заявление и вступить в добровольные отношения по обязательному социальному страхованию (ОСС). Заявление можно отправить:

через Госуслуги;

в отделении СФР;

по почте заказным письмом.

Каждый год до 31 декабря нужно платить добровольные взносы.

Право на получение страхового обеспечения в текущем году ИП получит, если полностью заплатил страховые взносы до 31 декабря предшествующего года.

То есть, если взносы заплатили до 31 декабря 2025 года, страховое обеспечение распространяется только на страховые случаи начиная с 1 января 2026 года.

Размер годового взноса в 2025 году:

7 809 руб. 12 коп. (МРОТ × 2,9% × 12 месяцев)

с учетом районных коэффициентов: МРОТ × размер районного коэффициента × 2,9% × 12 месяцев

Взносы платят по реквизитам, указанным на сайте СФР.