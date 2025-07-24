Матвиенко: Центробанк может снизить ключевую ставку более чем на 1% до конца 2025 года

Бизнес и финансовая система РФ ждут смягчения денежно-кредитной политики. Валентина Матвиенко считает, что сейчас для этого есть все предпосылки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ожидает, что Банк России опустит ключевую ставку более чем на 1% уже в 2025 году.

«Сейчас есть все предпосылки для этого. Причем, как мне представляется, до конца года речь пойдет не о разовом снижении на 1 процентный пункт, а о поступательном, поэтапном снижении», — сказала Валентина Матвиенко.

Сейчас ключевая ставка — 20%. Заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке состоится уже завтра, 25 июля 2025 года.

Кроме того, оценивая экономическое состояние, Матвиенко добавила, что санкционные ограничения, введенные против России, не достигли своих целей. Тогда как подобные «выплески» Европы могут пошатнуть мировую экономику.

Недавно мы писали, что Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ.