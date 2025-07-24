Мошенники рассылают письма с символикой портала «Работа России»

Злоумышленники от имени центров занятости просят оформить банковскую карту, чтобы на нее перевели дополнительные выплаты.

Роструд предупредил о новой волне мошенничества. Злоумышленники массово рассылают письма с символикой «Работы России». В них предлагают оформить карту «Мир» для получения дополнительных выплат. Например, в размере 16 580 рублей, но сумма может быть и другая.

«Ни Роструд, ни центры занятости, ни портал «Работа России» не рассылают электронные или бумажные письма с информацией о каких-либо выплатах», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Пользователям напомнили, что нужно быть внимательными:

не переходить на сайты, которые копируют символику и название «Работы России»;

если пришло письмо, то стоит проверить правильность написания отправителя — trudvsem.ru. После trudvsem нет ничего кроме точки ru;

официальный сайт Роструда располагается только по одному адресу — rostrud.gov.ru.

Если есть вопросы о работе службы занятости или нужно узнать информацию о выплатах или материальной поддержке, то стоит обратиться в центр занятости населения в конкретном регионе или на официальном портале «Работа России».

При получении подозрительного сообщения специалисты Роструда рекомендуют отметить его как спам, отправителя заблокировать, а информацию передать в правоохранительные органы.