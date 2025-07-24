Минздрав хочет изменить порядок выдачи больничных листов

Если пациент четыре раза за полгода обращается за больничным, то его направят на прохождение врачебной комиссии.

Врачей могут обязать передавать медицинские документы врачебной комиссии, если пациент получал листок нетрудоспособности четыре и более раз в течение шести месяцев.

Минтруд считает, что такие изменения затронут только 1% от общего числа всех сформированных больничных.

«Лечащий врач передает медицинскую документацию врачебной комиссии, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи гражданам трудоспособного возраста», — сказали в пресс-службе министерства.

Также там добавили, что частый уход на больничный может сигнализировать о том, что пациенту нужна углубленная проверка здоровья. Основная задача врачебной комиссии — определить факторы, которые влияют на частоту заболеваний, подготовить комплексное лечение и профилактику.

Ожидается, что такой подход позволит выявлять болезни сотрудников на ранних стадиях.