У большинства бухгалтеров нет баланса между отдыхом и работой

18% бухгалтеров уже не помнят, когда были в отпуске. И ровно столько же могут полностью отключиться от работы, не отвечая на запросы руководства или коллег.

31% бухгалтеров во время отдыха продолжают поддерживать контакт с коллегами, но стараются не напрягаться сильно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который мы провели в телеграм-канале «Клерк.Премиум».

Идеальным балансом между работой и отдыха 24% назвали ситуацию, в которой бухгалтер выполняет важные горящие задачи удаленно, чтобы ничего не упустить.

18% и вовсе забыли такое слово как «отпуск», ровно столько же (18%) способны полностью отключиться от работы и насладиться отдыхом.

На связи с руководством почти всегда остаются 9% бухгалтеров.

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