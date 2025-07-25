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Экономика России

Депутат предложил наказывать за дискредитацию отечественной продукции

Административную ответственность предложили ввести для тех, кто занимается дискредитацией российских брендов и производителей.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести ответственность за дискредитацию продукции отечественных производителей.

«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — заявил Николай Новичков.

Также он добавил, что к административной ответственности нужно сначала привлекать тех, кто дискредитирует российского производство, отечественного производителя и бренды. По мнению депутата, такое поведение несовместимо с народными ценностями.

Недавно мы писали, что производство в РФ не может расти в 2025 году из-за недоступных займов.

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Комментарии

6
  • 1337452@

    и сразу автоваз стал хорошей машиной. в секнду! следующим шагом предложат наказывать тех, кто подчеркивает хорошее качество зарубежной продукции.

    • Ксения Лесняк

      а с каждого штрафа про автоваз- будут идти роялти автовазу😄))

  • Ирина

    Их там клонируют что-ли? Одно предложение лучше другого. Или сначала проверяют на соответствие, делают томографию головного мозга? Если прибор показывает "Мозга нет", то добро пожаловать в депутаты

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Их там клонируют что-ли?

      Ну зачем же такие сложности? Просто их изначально подбирают один к одному! Получается слаженная команда! Все друг друга понимают с полуслова. Рабочий процесс идёт своим ходом...

      Ну... представьте ситуацию, если бы все были разные. Ну что бы тогда бы было? Да передрались бы все! Доказывая каждый свою правоту...

      А так...

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