Депутат предложил наказывать за дискредитацию отечественной продукции

Административную ответственность предложили ввести для тех, кто занимается дискредитацией российских брендов и производителей.

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести ответственность за дискредитацию продукции отечественных производителей.

«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — заявил Николай Новичков.

Также он добавил, что к административной ответственности нужно сначала привлекать тех, кто дискредитирует российского производство, отечественного производителя и бренды. По мнению депутата, такое поведение несовместимо с народными ценностями.

Недавно мы писали, что производство в РФ не может расти в 2025 году из-за недоступных займов.