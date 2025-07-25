Депутат предложил наказывать за дискредитацию отечественной продукции
Административную ответственность предложили ввести для тех, кто занимается дискредитацией российских брендов и производителей.
Депутат Госдумы Николай Новичков предложил ввести ответственность за дискредитацию продукции отечественных производителей.
«Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное», — заявил Николай Новичков.
Также он добавил, что к административной ответственности нужно сначала привлекать тех, кто дискредитирует российского производство, отечественного производителя и бренды. По мнению депутата, такое поведение несовместимо с народными ценностями.
Недавно мы писали, что производство в РФ не может расти в 2025 году из-за недоступных займов.
Комментарии6
и сразу автоваз стал хорошей машиной. в секнду! следующим шагом предложат наказывать тех, кто подчеркивает хорошее качество зарубежной продукции.
а с каждого штрафа про автоваз- будут идти роялти автовазу😄))
оно бездонное
Их там клонируют что-ли? Одно предложение лучше другого. Или сначала проверяют на соответствие, делают томографию головного мозга? Если прибор показывает "Мозга нет", то добро пожаловать в депутаты
Ну зачем же такие сложности? Просто их изначально подбирают один к одному! Получается слаженная команда! Все друг друга понимают с полуслова. Рабочий процесс идёт своим ходом...
Ну... представьте ситуацию, если бы все были разные. Ну что бы тогда бы было? Да передрались бы все! Доказывая каждый свою правоту...
А так...