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Социальный вычет

По пожертвованиям в НКО можно получить налоговый вычет

Социальный налоговый вычет на благотворительность дадут, если его направили в профильную организацию.

Представители ИФНС России № 4 по г. Москве провели рассказали правила получения социального налогового вычета на благотворительность.

Налогоплательщик сможет получить социальный налоговый вычет при переводе денег:

  • благотворительным организациям;

  • социально ориентированным НКО на осуществление уставной деятельности;

  • НКО в сфере науки, культуры, спорта (кроме профессионального), образования, здравоохранения, защиты прав граждан, охраны окружающей среды и других направлений, перечисленных в подп. 1 п. 1 ст. 219 НК.

Для получения вычета нужно соблюдать условия:

  • деятельность НКО должна быть предусмотрена ее уставом;

  • вычет предоставляется в сумме фактически перечисленных пожертвований.

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