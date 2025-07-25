По пожертвованиям в НКО можно получить налоговый вычет
Социальный налоговый вычет на благотворительность дадут, если его направили в профильную организацию.
Представители ИФНС России № 4 по г. Москве провели рассказали правила получения социального налогового вычета на благотворительность.
Налогоплательщик сможет получить социальный налоговый вычет при переводе денег:
благотворительным организациям;
социально ориентированным НКО на осуществление уставной деятельности;
НКО в сфере науки, культуры, спорта (кроме профессионального), образования, здравоохранения, защиты прав граждан, охраны окружающей среды и других направлений, перечисленных в подп. 1 п. 1 ст. 219 НК.
Для получения вычета нужно соблюдать условия:
деятельность НКО должна быть предусмотрена ее уставом;
вычет предоставляется в сумме фактически перечисленных пожертвований.
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