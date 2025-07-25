Банки ждут снижения ключевой ставки, но ужесточают условия по кредитам
Кредитные организации повысили средний диапазон полной стоимости кредитов (ПСК): показатель вырос на 1 процентный пункт, причем несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки.
Банки будут выдавать новые кредиты в среднем под 35% годовых. В июне 2025 года половина кредитных организаций опустила нижнюю границу ПСК до 26,4%, но для самых рискованных клиентов верхняя планка выросла до 43%. Средний уровень ПСК составил 33,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В полной стоимости кредитов учитывают все расходы заемщика за время кредитования. Это не только ставка самого займа, но и стоимость страховок, комиссий и дополнительных услуг.
Сейчас банки стараются выдавать кредиты платежеспособным клиентам. С марта 2025 года доля одобренных заявок составила 22-24%. Людям с высоким кредитным рейтингам предлагают более низкие ставки. Менее рискованный сегмент — клиенты со стабильным доходом, которые получают зарплату на карту банка.
Интересно, что вслед за снижением ключевой ставки банки быстро уменьшают доходность по депозитам, а проценты по кредитам опускают с задержкой в несколько недель. Это позволяет сохранить им прибыль, пока закончатся выплаты по дорогим вкладам.
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