Банки ждут снижения ключевой ставки, но ужесточают условия по кредитам

Чтобы сохранить больше прибыли, банки быстро снижают доходность по депозитам, а вот опустить ставки по кредитам не торопятся.

Кредитные организации повысили средний диапазон полной стоимости кредитов (ПСК): показатель вырос на 1 процентный пункт, причем несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки.

Банки будут выдавать новые кредиты в среднем под 35% годовых. В июне 2025 года половина кредитных организаций опустила нижнюю границу ПСК до 26,4%, но для самых рискованных клиентов верхняя планка выросла до 43%. Средний уровень ПСК составил 33,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В полной стоимости кредитов учитывают все расходы заемщика за время кредитования. Это не только ставка самого займа, но и стоимость страховок, комиссий и дополнительных услуг.

Сейчас банки стараются выдавать кредиты платежеспособным клиентам. С марта 2025 года доля одобренных заявок составила 22-24%. Людям с высоким кредитным рейтингам предлагают более низкие ставки. Менее рискованный сегмент — клиенты со стабильным доходом, которые получают зарплату на карту банка.

Интересно, что вслед за снижением ключевой ставки банки быстро уменьшают доходность по депозитам, а проценты по кредитам опускают с задержкой в несколько недель. Это позволяет сохранить им прибыль, пока закончатся выплаты по дорогим вкладам.