Риск-ориентированный подход позволил выявить нарушения в 88% случаев

Риск-ориентированный подход позволил сократить число плановых проверок на 13%, но на 0,8% стало больше внеплановых мероприятий.

С 1 января 2025 года после перехода от моратория на проверки к риск-ориентированному подходу при их назначении выросла точность выявления нарушений.

Инспекторы находили нарушения в 88% случаев, тогда как в 2024 году показатель составлял 85%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на секретариат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Внедрение риск-ориентированного подхода к назначению проверок позволило сократить количество надзорных мероприятий: число проверок уменьшилось на 1,4% за полгода 2025 года. Плановых проверок стало на меньше на 13% год к году (всего их провели 20 тыс.), однако внеплановые незначительно выросли на 0,8%, до 121 тыс. В четыре раза стало меньше профилактических визитов, по результатам которых не начисляют штрафы. Их стало 138 тыс.

«Уже сейчас проверки на основании индикаторов риска показывают эффективность в среднем порядка 90%. Мы продолжаем работать над повышением их точности», — сказал Дмитрий Григоренко.

Сейчас у правительства есть глобальная задача — проводить внеплановые проверки на основании индикаторов риска. Их разрабатывают контрольные органы вместе с Генпрокуратурой. Например, определяют наиболее частые причины отказов в проведении проверки, конкретизируют критерии, вносят уточнения в индикатор. Это позволяет повысить точность выявления риска нарушения. Сейчас общее число индикаторов риска — 559.