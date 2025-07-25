💍 Минфин не хочет отменять запрет на УСН для ювелиров

В письме от 30.06.2025 № 03-11-06/2/63373 Минфин ответил на предложение об отмене запрета на применение УСН при производстве, торговле изделиями из драгоценных металлов.

Ведомство напомнило, что запрет на УСН для ИП и компаний, которые производят и продают изделия из драгоценных металлов установлен в подп. 22 п. 3 ст. 346.12 НК

Эти нормы не распространяются на компании и ИП, которые производят и продают изделия из серебра.

Если производителям и продавцам изделий из драгметаллов дать право применять УСН, это приведет к потерям бюджетных доходов, ответил Минфин. Поэтому ведомство не поддерживает инициативу.

Подробнее о том, кто может работать на упрощенке и какие лимиты есть для организаций и ИП, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как составлять уведомления и заполнять декларацию по новой форме, считать налоги, отражать операции в 1С, сможете без ошибок вести документооборот и защищать компанию от проблем с налоговой. Мы обновили программу и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 руб. вместо 31 790 руб.

Старт 1 августа.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.