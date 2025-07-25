Разработчиков ПО по соглашению с Правительством включат в перечень значимых

Совет Федерации одобрил закон о создании перечня значимых разработчиков российского ПО.

Значимыми признают разработчиков, которые соответствуют условиям:

российская коммерческая организация под контролем РФ, российского субъекта, российского муниципального образования или гражданина РФ;

заключили с правительством соглашение о разработке или модернизации за счет собственных средств ПО и баз данных в целях импортозамещения для реализации особо значимых проектов.

Порядок и условия заключения соглашений и дополнительные критерии для отнесения разработчиков к значимым установит кабмин.

Перечень значимых разработчиков будет вести Минцифры. Также ведомство будет вести перечень российских программ, разработанных для собственных нужд российскими компаниями.

Кроме этого, Минцифры создаст перечень доверенных российских программ и баз данных, которые соответствуют наиболее высоким требованиям безопасности. Такое ПО должно на 100% принадлежать российским собственникам.

Организацию-оператора реестра отечественного ПО установит правительство. Учредителем такой компании должна быть РФ, а функции и полномочия учредителя от имени РФ будет исполнять Минцифры.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.