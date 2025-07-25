Разработчиков ПО по соглашению с Правительством включат в перечень значимых
Совет Федерации одобрил закон о создании перечня значимых разработчиков российского ПО.
Значимыми признают разработчиков, которые соответствуют условиям:
российская коммерческая организация под контролем РФ, российского субъекта, российского муниципального образования или гражданина РФ;
заключили с правительством соглашение о разработке или модернизации за счет собственных средств ПО и баз данных в целях импортозамещения для реализации особо значимых проектов.
Порядок и условия заключения соглашений и дополнительные критерии для отнесения разработчиков к значимым установит кабмин.
Перечень значимых разработчиков будет вести Минцифры. Также ведомство будет вести перечень российских программ, разработанных для собственных нужд российскими компаниями.
Кроме этого, Минцифры создаст перечень доверенных российских программ и баз данных, которые соответствуют наиболее высоким требованиям безопасности. Такое ПО должно на 100% принадлежать российским собственникам.
Организацию-оператора реестра отечественного ПО установит правительство. Учредителем такой компании должна быть РФ, а функции и полномочия учредителя от имени РФ будет исполнять Минцифры.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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