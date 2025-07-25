С 1 сентября 2025 года абоненты не смогут снять заблокированные деньги со счетов у мобильных операторов

Если абоненту приостановили операции по счетам или наложили арест на денежные средства, то это решение будет распространяться на деньги, которые лежат на счете у мобильного оператора в качестве аванса за услуги связи.

25 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому мобильные операторы начнут блокировать возврат арестованных денег с абонентских счетов.

Если абонент получит постановление о приостановлении денежных операций, то деньги, которые лежали у оператора как аванс за оплату услуг мобильной связи, тоже будут заблокированы. Их не получится вернуть.

То же самое будет распространяться, если на денежные счета наложен арест.

Неиспользованный остаток будет можно вернуть только после расторжения договора. Это позволит операторам в индивидуальном порядке принимать решения о переводе средств абонентов, учитывая их интересы.

Ожидается, что изменение поможет бороться с преступниками, которые выводят похищенные деньги с использованием мобильных счетов.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.