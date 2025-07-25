За старую рекламу в запрещенных соцсетях штрафовать не будут. Но если на нее сослаться – оштрафуют

Удалять старую рекламу не нужно, а за ее актуализацию будут последствия.

Будут ли штрафовать за рекламу в Инстаграм1, размещенную еще до вступления в силу нового закона, зависит от повторных действий с такой рекламой. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин

«Ключевой момент – совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение этой рекламы после вступления закона в силу. К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в “закреп” или еще какие-то попытки привлечения внимания», — написал Горелкин.

Если старый пост с рекламой поднимается наверх рекомендательным алгоритмом соцсети – будут разбираться, кто отвечает за активность, из-за которой это произошло, уточнил депутат.

То есть, удалять всю старую рекламу не нужно, но попытка ее актуализировать и продвигать (в том числе используя различные механизмы платформ) может привести к последствиям, подытожил Горелкин.