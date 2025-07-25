Набиуллина: ключевую ставку продолжат снижать по 100-200 базовых пунктов

Банк России планирует и дальше снижать ключевую ставку, но для начала нужно убедиться, что инфляция действительно под контролем.

В 2025 году Центробанк допускает дальнейшего снижения ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов, но и от сохранения ее на прежнем уровне тоже не отказывается.

«Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение по 100, по 150 и по 200 базовых пунктов, равно как и паузы», — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также она добавила, что сейчас важно убедиться, что снижение инфляции — это «выздоровление, а не снятие симптомов». Темпы роста цен летом 2025 года приблизились к 4% в пересчете на год. До 4-6% снизилось и большинство показателей устойчивой инфляции.

Глава ЦБ рассказала, что на заседании 25 июля 2025 года регулятор не рассматривал предложение сохранить ключевую ставку 20% годовых. Совет директоров обсуждал, снизить ли ее на 100 или на 200 базовых пунктов. В итоге решили понизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых.