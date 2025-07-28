Правительство утвердило льготы по отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольщиков

Компании угольной отрасли получат отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Соответствующее постановление от 25 июля 2025 года № 1105 подписано и опубликовано на сайте кабмина.

Так, срок уплаты НДПИ и страховых взносов продлен до 30 ноября 2025 года включительно.

Также до этой даты к угольным компаниям не будут применять взыскания по налоговым задолженностям и долгам по страховым взносам, сформированным на 1 июня 2025 года. Условие – если против должника не возбуждена процедура банкротства.

Список организаций, которым дадут отсрочку, сформирует Минэнерго на основании заявлений от компаний и передаст в ФНС, пишет пресс-служба кабмина.