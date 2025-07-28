Правительство утвердило льготы по отсрочке уплаты налогов и страховых взносов для угольщиков
Для предприятий угольной отрасли продлили сроки уплаты НДПИ до 30 ноября 2025.
Компании угольной отрасли получат отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых. Соответствующее постановление от 25 июля 2025 года № 1105 подписано и опубликовано на сайте кабмина.
Так, срок уплаты НДПИ и страховых взносов продлен до 30 ноября 2025 года включительно.
Также до этой даты к угольным компаниям не будут применять взыскания по налоговым задолженностям и долгам по страховым взносам, сформированным на 1 июня 2025 года. Условие – если против должника не возбуждена процедура банкротства.
Список организаций, которым дадут отсрочку, сформирует Минэнерго на основании заявлений от компаний и передаст в ФНС, пишет пресс-служба кабмина.
Начать дискуссию