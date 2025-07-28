Мишустин поручил Минтрансу актуализировать транспортную стратегию
Глава кабмина Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года. Задача поставлена Минтрансу на стратегической сессии по этой отрасли. Отчет от ведомства ожидается к 1 декабря 2026 года.
«В актуализированную стратегию должны быть включены цели и задачи по обеспечению лидерства России в сфере беспилотных технологий в транспортной сфере. В частности, должны быть обозначены конкретные сроки начала и завершения экспериментов в этой сфере по каждому виду транспорта», — говорится в тексте поручения.
Стратегия должна предусмотреть:
развитие инфраструктуры новых регионов и транспортной связанности с ними;
улучшение транспортной доступности опорных населенных пунктов с учетом пассажиро- и грузопотоков;
приведение в нормативное состояние внутренних водных путей и расширение направлений использования внутреннего водного транспорта.
Также Минтрансу поручено до 28 ноября представить в Правительство концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса РФ до 2035 года.
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