На Госуслугах теперь можно получить более 400 видов разрешений для бизнеса

Зампред кабмина Дмитрий Григоренко рассказал, как упростили процедуры получения разрешительных документов для бизнеса. Поправки в законодательство уже одобрил Совет Федерации.

«Мы оцифровали весь контур процедуры: от сбора документов и подачи заявления до выдачи самого разрешения. Предпринимателям больше не нужно дублировать информацию – госорганы получают ее за счет межведомственного обмена данными. Такой подход позволил в среднем вдвое сократить количество запрашиваемых документов и срок получения разрешений. То есть упрощение процедуры достигается за счет цифровых инструментов без снижения общего уровня безопасности», – сказал Григоренко.

В рамках проекта более 400 государственных услуг для предпринимателей стали доступны на сайте Госуслуг. Так, в 2024 году поступило около 9,5 млн заявлений на выдачу разрешений, без которых нельзя вести соответствующую деятельность.

Благодаря оптимизации вдвое сократились сроки предоставления разрешений: с 43 до 19 дней. Документов теперь тоже нужно меньше: в среднем 4 вместо 8. Часть разрешений теперь ведется в электронных реестрах, то есть получать и хранить документ на бланке не нужно.

Также бизнес может получать комплексные разрешения в электронном виде.