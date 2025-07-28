На Госуслугах теперь можно получить более 400 видов разрешений для бизнеса
Зампред кабмина Дмитрий Григоренко рассказал, как упростили процедуры получения разрешительных документов для бизнеса. Поправки в законодательство уже одобрил Совет Федерации.
«Мы оцифровали весь контур процедуры: от сбора документов и подачи заявления до выдачи самого разрешения. Предпринимателям больше не нужно дублировать информацию – госорганы получают ее за счет межведомственного обмена данными.
Такой подход позволил в среднем вдвое сократить количество запрашиваемых документов и срок получения разрешений. То есть упрощение процедуры достигается за счет цифровых инструментов без снижения общего уровня безопасности», – сказал Григоренко.
В рамках проекта более 400 государственных услуг для предпринимателей стали доступны на сайте Госуслуг. Так, в 2024 году поступило около 9,5 млн заявлений на выдачу разрешений, без которых нельзя вести соответствующую деятельность.
Благодаря оптимизации вдвое сократились сроки предоставления разрешений: с 43 до 19 дней. Документов теперь тоже нужно меньше: в среднем 4 вместо 8. Часть разрешений теперь ведется в электронных реестрах, то есть получать и хранить документ на бланке не нужно.
Также бизнес может получать комплексные разрешения в электронном виде.
Комментарии3
Всем-ДА!!!
\\\\\\.....упростили процедуры получения разрешительных документов для бизнеса...../////
А у них самих то есть лицензия на выдачу лицензий другим заниматься тем или иным бизнесом, никто подобным вопросом не интересовался как по случаю или специально? 🤔