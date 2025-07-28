Факторинговые компании просят отменить НДС с положительной курсовой разницы

Сейчас факторинговые компании должны исчислить НДС с положительной курсовой разницы, хотя выгода от колебания курса не связана напрямую с оказанием услуг.

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) попросила премьер-министра Михаила Мишустина и замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова отказаться от несправедливого налогообложения прибыли от операций по международному факторингу.

Сейчас в порядке расчета налоговой базы по НДС при таких операциях есть неопределенность: фактор обязан рассчитать НДС с положительной курсовой разницы, даже если сумма доходов при погашении требования в иностранной валюте не больше суммы расходов на покупку этого требования. Проблема возникает, если на дату покупки курс валюты был меньше, чем в день погашения. Об этом пишут «Ведомости».

В подобной ситуации могут оказаться и компании, которые работают с договорами, номинированными в иностранной валюте.

Коллизия в том, что в аналогичных ситуациях поставщики освобождаются от уплаты НДС. Закон считает, что у них не возникает доход, связанный с прямой продажей своих товаров и услуг.

Управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина объяснила, что факторинговые компании получают прибыль от разницы между стоимостью покупки денежного требования и его погашения, но не напрямую от курсовой разницы. Выгода от колебаний валют — внешнее обстоятельство, оно не связано с оказанием услуг.