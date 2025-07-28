Призыв в армию могут сделать круглогодичным: законопроект-2025

Депутаты предлагают установить, что призыв будет проходить с 1 января по 31 декабря.

В Госдуму внесен законопроект о возможности призывать на срочную службу в течение всего года. Авторы инициативы – глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.

Сейчас призыв проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента.

«При этом призыв граждан на военную службу включает явку на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а также явку в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают установить, что призыв будет проходить с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

Медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводить в течение года, а с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря призывников будут отправлять к местам прохождения военной службы — тоже на основании указов президента.

Это поможет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу, пишут авторы законопроекта.

Для некоторых категорий предусматривает особые сроки отправки на военную службу:

жители сельской местности, занятые в полевых работах – с 15 октября по 31 декабря;

педработники образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля;

жители отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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