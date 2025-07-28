Если за отчетный период у компании на УСН нет начислений – нулевое уведомление представлять не нужно

В случае, когда сумма аванса по итогу за полугодие меньше, чем за 1-й квартал, уведомление по УСН подавать не требуется.

Налоговики в чате ФНС пояснили, что, если сумма аванса у ООО на упрощенке за полугодие меньше, чем за 1-й квартал, то отчет не подают.

«По итогам отчетного периода (1 квартал, полугодие и 9 месяцев) налогоплательщики представляют в налоговый орган Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, в котором указывается сумма авансового платежа по УСН за вычетом страховых взносов», — напомнили налоговики.

А если за отчетный период нет начислений, то «нулевое» уведомление представлять не нужно.

Научим без ошибок составлять отчетность для компаний на УСН на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как составлять уведомления и заполнять декларацию по новой форме, считать налоги, отражать операции в 1С, сможете без ошибок вести документооборот и защищать компанию от проблем с налоговой. Мы обновили программу и добавили уроки по расчету среднего заработка и расчетам с персоналом с 1 сентября 2025 г.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 руб. вместо 31 790 руб.

Старт 1 августа.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.