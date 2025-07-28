Снос частных домов и построек облагается НДС

Работы по демонтажу объектов недвижимости, принадлежащих физлицам, облагаются НДС. Налог нужно включить в счет оплаты.

Минфин разъяснил порядок обложения НДС работ по сносу объектов недвижимости, которые принадлежат физлицам.

В письме от 23.06.2025 № 03-07-11/60905 ведомство напоминает, что операции, которые не облагаются НДС, установлены в п. 2 ст. 146 НК, а освобожденные от НДС – в ст. 149 НК.

«Работы по демонтажу (сносу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности физическим лицам, выполняемые налогоплательщиком НДС, в указанных перечнях операций не поименованы, в связи с чем данные работы подлежат налогообложению НДС», — уточнил Минфин.

Не облагаются НДС компенсации, полученные собственниками снесенных объектов, если строения снесли, чтобы освободить территорию для строительства.

При этом, согласно п. 1 ст. 168 НК, налогоплательщик НДС должен предъявить сумму НДС к оплате покупателю дополнительно к цене реализуемых работ, добавил Минфин.

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