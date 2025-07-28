Привлечение сотрудников к предвыборной агитации могут признать принудительным трудом

Депутат Ярослав Нилов считает, что требования работодателей участвовать в агитациях имеют признаки принудительного труда. Чтобы этого не допустить, нужно на законодательном уровне запретить принуждать работников к дополнительным работам в период выборов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов 28 июля 2025 года внес законопроект, который защитит права сотрудников. Работодатели не смогут во время предвыборных кампаний принуждать их к агитациям в различных ее формах.

Сейчас законодательство предусматривает, что труд должен основываться на принципах свободы и добровольности. Но в период предвыборных кампаний многие работодатели злоупотребляют своими правами, принуждая сотрудников к агитации или к участию в выборах.

Депутат считает, что такое поведение работодателя имеет признаки принудительного труда.

«Законопроектом предлагается отнести к принудительному труду работу, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания <…> в случае, когда от работника требуют выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, в целях осуществления предвыборной агитации, агитации по вопросам проведения референдума», — сказано в пояснительной записке.

Например, во время выборов от работников требуют распространять печатные материалы, расклеивать плакаты или срывать агитационные материалы других политических кандидатов. Причем трудовые договоры не предусматривают этого дополнительного вида работы. Сотрудники не могут отказаться от заданий из-за страха увольнения.