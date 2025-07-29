Депутат просит проверить практику указания цены за 100 грамм товара

Россияне жалуются на магазины, где пишут цену за 100 г на товарах в упаковке.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов просит проверить практику указания цены товаров в фиксированной фасовке за 100 грамм. Такое обращение он направил в Роспотребнадзор и ФАС.

По его словам, люди жалуются на практику указания розничной цены за условные 100 грамм на фасованных товарах, продаваемых в фиксированной фасовке (например, запаянная упаковка печенья весом 400 г, пачка крупы весом 900 г, блок сыра весом 250 г).

«Прошу: дать официальную правовую оценку сложившейся практике указания цены исключительно за условные 100 грамм на товарах, продаваемых только фиксированными, не подлежащими делению упаковками, с точки зрения соответствия действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. Инициировать проверки крупных торговых сетей, широко применяющих данную практику, на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и о конкуренции», — говорится в обращении.

Чернышов считает такую практику недобросовестной и вводящей в заблуждение.

«Во-первых, потребитель физически не может приобрести 100 грамм товара из такой упаковки, которая предназначена для продажи только целиком. Во-вторых, основная цена, которую покупатель реально заплатит – цена за всю упаковку – зачастую не вынесена на основной ценник или указана мелким, плохо читаемым шрифтом. Это создает необоснованные сложности и повышает риск ошибки при восприятии цены, фактически скрывая реальную стоимость покупки», — пояснил вице-спикер.

Он также предлагает провести встречу по обсуждению параметров законопроекта «О честной цене». Ценник должен включать две цены – за упаковку и за литр/килограмм/штуку. Это позволит избежать манипуляций и не вводить потребителей в заблуждение, подчеркнул Чернышов.