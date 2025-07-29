В Санкт-Петербурге до конца 2025 года мигрантам запретили работать в такси

Администрация Петербурга запретила принимать на работу в такси мигрантов. В течение трех месяцев нужно найти новых работников.

В Санкт-Петербурге до конца года запретили принимать мигрантов на работу в такси. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года», — говорится в сообщении.

Эта мера должна повысить качество и безопасность услуг в сфере такси и создать дополнительные возможности для трудоустройства россиян.

Таксопаркам дали три месяца на завершение действующих трудовых отношений и поиск новых работников.

За время действия ограничений администрация хочет оценить, как запрет повлияет на жизнь города, чтобы решить, будет ли запрет продлен на следующий год.

Постановление вступит в силу через десять дней.