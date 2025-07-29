В Санкт-Петербурге до конца 2025 года мигрантам запретили работать в такси
В Санкт-Петербурге до конца года запретили принимать мигрантов на работу в такси. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по виду экономической деятельности "деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем" (код ОКВЭД 49.32) на период до конца 2025 года», — говорится в сообщении.
Эта мера должна повысить качество и безопасность услуг в сфере такси и создать дополнительные возможности для трудоустройства россиян.
Таксопаркам дали три месяца на завершение действующих трудовых отношений и поиск новых работников.
За время действия ограничений администрация хочет оценить, как запрет повлияет на жизнь города, чтобы решить, будет ли запрет продлен на следующий год.
Постановление вступит в силу через десять дней.
Комментарии3
Когда в Москве также сделают?
До Нового года пять месяцев, три из них на завершение действующих трудовых отношений и поиск новых работников. Два месяца хватит на оценку ситуации?
Не знаю, связано ли моё впечатление с самими мигрантами или проблема в организации работы такси, но, заказывая перевозку "эконом", подъезжал чаще всего гость города на машине далеко не первой свежести и вёз так, что приходилось жмуриться. В то же время, поездка "комфорт" отличается по цене не сильно, но машины-новые, водители-адекватные. И по физии-не мигранты))