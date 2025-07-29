Карту госзакупок в 2025 году расширят на малые технологические компании

Дополнительную поддержку бизнеса в сфере производства, стимулирование инвестиционной активности и совершенствование законодательства о закупках рассмотрит в 2025 году комиссия Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказал глава комиссии, губернатор Рязанской области Павел Малков.

«В этом году планируем рассмотреть вопросы: оптимизации обязательных требований и неналоговых платежей ;

дополнительной поддержки предпринимательства в производственной сфере;

повышения эффективности реализации федерального проекта "Производительность труда";

совершенствования законодательства о закупках;

стимулирования инвестиционной активности бизнеса», — цитирует Малкова ТАСС.

Сейчас комиссия разрабатывает меры поддержки сектора МСП и расширение карты госзакупок на малые технологические компании.

Ряд предложений комиссии уже учли на федеральном уровне. Например, доработали программу льготного кредитования МСП в приоритетных отраслях, сохранили «зонтичные поручительства», микрозаймы и гарантии государственных микрофинансовых и гарантийных организаций. Для бизнеса в сфере роботизации и автоматизации производства и в станкоинструментальной промышленности запустили льготные кредиты, добавил Малков.