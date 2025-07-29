Агент может в одном чеке указать собственные и агентские услуги. ФНС подсказала ставку НДС

В общем кассовом чеке по предоставленной услуге и услугам агента налоговики рекомендуют применять ставку НДС 20%.

В чате ФНС спросили, можно ли в одном чеке указать собственные услуги и аванс агента, и какую ставку НДС при этом указывать – так как на момент пробития чека агент еще не знает ставку НДС поставщика.

«В случае включения в один кассовый чек своих услуг и услуг, за которые принята оплата в качестве агента, к соответствующему предмету расчета должен быть применен тег 1222 "признак агента по предмету расчета"», — ответили налоговики.

В этом случае инспекторы рекомендуют применять ставку НДС 20%, предусмотренную п. 3 ст. 164 НК.

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