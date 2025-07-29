Подтвердить адрес юрлица можно несколькими документами: примеры от ФНС

Для подтверждения адреса подойдет договор аренды, выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности.

Налоговики разъяснили, как командитное товарищество может подтвердить адрес регистрации предприятия.

Документами, подтверждающими адрес юридического лица, могут быть, например, договор аренды нежилого помещения, выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, — указали инспекторы в чате ФНС.

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