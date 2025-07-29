Немкин: с 1 августа 2025 можно будет отказаться от массовых рассылок, а с 1 сентября — обзвонов

Отписаться от массовых рассылок можно в ЛК у оператора связи или в мобильном приложении.

С 1 августа заработает закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ, согласно которому россияне смогут отказаться от получения массовых рассылок. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«С 1 августа в России вступает в силу закон, который даст гражданам право отказаться от получения массовых рассылок — через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении. Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину», — сказал Немкин.

Он добавил, что массовые рассылки часто становятся каналом для мошенников. Под видом рекламы предлагают фальшивые компенсации, поддельные услуги или ссылки на вредоносные ресурсы.

«Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными. Следующий этап — запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. А до конца года на портале "Госуслуги" появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения», — уточнил депутат.

В будущем каждый пользователь будет сам решать, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, а кто — нет, отметил Немкин.