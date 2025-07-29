Минфин: если изменилась ставка налога на прибыль, нельзя учесть расходы предыдущих лет

Налогоплательщика могут обвинить в искажении своих обязательств, если он будет учитывать расходы прошлых лет в ситуации, когда выросла ставка по налогу на прибыль организаций.

Минфин выпустил письмо от 30.06.2025 № 03-03-06/1/63275. Оно касается учета расходов прошлых периодов в ситуации, когда текущая ставка налога на прибыль выше той, что действовала во время несения расходов.

Суть в том, что Минфин считает недопустимым учитывать расходы предыдущих прошлых лет, если ставка налога на прибыль с 2025 года выросла до 25%. Если это сделать, то действия налогоплательщика расценят как «искажение налоговых обязательств».

«Уменьшение налогоплательщиком налоговой базы текущего налогового (отчетного) периода, в котором размер налоговой ставки по налогу прибыль организаций превышает размер налоговой ставки по соответствующему налогу <…> является искажением налоговых обязательств, в связи с чем использовать такой способ корректировки налоговой базы у налогоплательщика оснований нет», — сказано в письме.

Также в министерстве отметили, что дата признания расходов не связана с моментом получения документов, их подтверждающих. Это значит, что расходы относятся к тому периоду, когда они возникли вне зависимости от даты поступления подтверждающих документов.