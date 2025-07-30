Участники СЭЗ платят налог по льготной ставке только с прибыли по инвестпроекту

Для применения налоговых льгот участники свободной экономической зоны (СЭЗ) ведут раздельный учет. Доходы по инвестиционному проекту облагаются по льготным ставкам, а остальные доходы – по обычным.

Минфин в письме от 30.06.2025 № 03-03-06/1/63265 разъяснил порядок учета доходов и расходов в целях применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль участниками СЭЗ на территориях новых регионов России.

СЭЗ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей установлена законом от 24.06.2023 № 266-ФЗ. Для участников СЭЗ действует ставка по налогу на прибыль 0% в течение десяти лет с налогового периода, в котором получили первую прибыль от реализации инвестпроекта в СЭЗ.

Льготные ставки применяются к прибыли, полученной от реализации инвестпроекта в СЭЗ, информация о котором содержится в инвестиционной декларации.

Обязательное условие применения участником СЭЗ льготы по налогу на прибыль – раздельный учет доходов и расходов по каждому инвестпроекту в СЭЗ и по другой деятельности.

Методика ведения раздельного учета доходов и расходов в НК не установлена, поэтому участники СЭЗ сами определяют порядок и закрепляют его в учетной политике.

То есть участник СЭЗ учитывает в базе по налогу на прибыль для применения льготных ставок только расходы, понесенные при реализации инвестиционного проекта в СЭЗ со дня получения статуса участника СЭЗ. Также можно учитывать внереализационные доходы, связанные с реализацией такого инвестиционного проекта.

Остальные расходы от другой деятельности, в том числе внереализационные, участник СЭЗ учитывает в общеустановленном порядке, уточнил Минфин.

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