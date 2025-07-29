Суммы страхового возмещения включают в доходы на УСН. Минфин против изменений в НК об обратном
Минфин разъяснил, что суммы, полученные ИП и компаниями на УСН в качестве возмещения причиненного ущерба их имуществу от страховых компаний и виновников, учитывают в налоговой базе на упрощенке. Об этом говорится в письме ведомства от 27.05.2025 № 01-06-13/03-51634.
К доходам налогоплательщиков относятся в том числе внереализационные доходы. Среди них —суммы возмещения убытков или ущерба: ст. 248 НК.
Закрытый перечень доходов, не учитываемых при определении прибыли, установлен ст. 251 НК. Суммы страхового возмещения в этом списке не содержатся. То есть их нужно включать в состав доходов организаций и ИП.
Что касается предложения о внесении поправок в ст. 251 НК – не включать компенсацию в налоговую базу – Минфин с ним не согласен. Такое предложение противоречит юридико-техническим правилам нормотворчества, поэтому Минфин его не поддерживает.
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