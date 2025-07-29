Впервые с 23 апреля 2025 года курс евро поднялся выше 95 рублей

29 июля 2025 года курс евро на межбанковском валютном рынке превысил 95 рублей. Это впервые с 23 апреля 2025 года.

По данным на 11:33 мск, евро торговался за 95,17 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте «Финам». Курс доллара на межбанковском рынке — 82,19 рубля.

На Мосбирже стоимость вечного фьючерса на доллар выросла до 82 рублей, а на евро — до 95,33 рубля.

Вечный фьючерс — это однодневный биржевой контракт с ежедневным автоматическим продлением срока действия. Документ без даты экспирации, то есть его можно держать в портфеле бессрочно.