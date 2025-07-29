Wildberries стал лидером по объему строительства складов

За шесть месяцев 2025 года в России в эксплуатацию ввели 2,7 млн кв. метров складов.

В первой половине 2025 года компания Wildberries & Russ заняла первое место по строительству индустриальной недвижимости.

Все компании в стране ввели в эксплуатацию 2,7 млн кв. метров складов, что на 22% больше, чем в 2024 году. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина.

49% от общего ввода складов пришлось на 10 компаний. Лидером стала Wildberries & Russ, которая с начала 2025 года построила 810 тыс. кв. м, на втором месте компания «PST Девелопмент» (178 тыс. кв. м), на третьем — «ПФО Групп» (124 тыс. кв. м).

До конца года Wildberries собирается открыть еще 2,2 млн кв. м складов, «ПФО Групп» — 677 тыс. кв. м, а NK Group — 657 тыс.