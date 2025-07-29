Ставка по вкладам упала уже ниже 17% годовых

Сейчас банки предлагают доходность по вкладам на три месяца в размере 16,94%, на полгода — 16,07% и на год — 15,17%.

Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца упала ниже 17%. Такой результат зафиксировали впервые с сентября 2024 года.

После снижения ключевой ставки банки продолжают активно сокращать проценты по вкладам, наиболее заметно меняется доходность по краткосрочным депозитам.

«Средняя ставка по вкладам сроком на три месяца в топ-20 крупнейших по портфелю розничных депозитов банках упала до минимума с сентября 2024 года, достигнув 16,94% годовых», — сказали в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги».

Средняя ставка полугодовых депозитов составила 16,07%, а годовых — 15,17%.

25 июля Центробанк пересмотрел ключевую ставку. Она уменьшилась с 20% до 18% годовых.