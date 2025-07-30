В рамках пилотного проекта по оптимизации документооборота отменили более 1,8 тысяч избыточных документов

Кабмин масштабирует пилотный проект по оптимизации документооборота на федеральные министерства и ведомства. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, цель проекта – сокращение бюрократии в системе государственного управления. Чтобы добиться этого, федеральные министерства и ведомства в своих рабочих процессах сократят избыточные документы, ручной ввод данных, излишние согласования и бумажные копии документов.

«Мы последовательно достигли 100-процентной исполнительской дисциплины за счет повышения скорости работы с документами. При этом аналитика показала, что значительная часть этих документов избыточна. Сейчас наша задача – не просто ускорять согласования и контролировать исполнение задач, а повышать реальную эффективность работы госаппарата», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что сейчас, по сути, внедряется принципиально новый подход к госслужбе: когда главное – это не бюрократические процедуры, а реальные изменения и измеримые результаты.

Так, ручной ввод данных сократили в два раза, отменили более 1,8 тыс. избыточных документов. Длительность операционных процессов суммарно сократилась на 244 дня.