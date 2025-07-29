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ЭДО

Объем рынка ЭДО в России в 2025 году превысил 32 млрд рублей

ЭДО становится стандартом в бизнесе.

Объем рынка ЭДО в России в 2025 году превысил 32 млрд руб., показав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом, по данным СКБ Контур. Уровень проникновения электронного документооборота среди крупнейших компаний превышает 98%, в сегменте МСП он остается на уровне 45% в 2025 году.

Рынок продолжает расти за счет расширения обязательных требований к документообороту, а также повышенного спроса со стороны малого бизнеса, стремящегося к цифровизации и снижению транзакционных издержек.

Среди факторов, тормозящих массовый переход на ЭДО в малом бизнесе, остаются устоявшиеся административные практики, включая привычку работать с бумажными оригиналами. Но уже сейчас использование ЭДО рассматривается как способ:

  • сократить издержки,

  • ускорить документооборот,

  • соответствовать требованиям крупных заказчиков.

Порог входа в ЭДО для малого бизнеса сопоставим со стоимостью мобильной связи. Получить квалифицированную электронную подпись можно бесплатно через ФНС.

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Комментарии

1
  • Маргарита Петрова
    Директор

    Порог входа в ЭДО для малого бизнеса сравнивают со стоимостью мобильной связи, но, похоже, привычка работать с бумажными документами крепче, чем любовь к смартфонам.

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