Объем рынка ЭДО в России в 2025 году превысил 32 млрд рублей

Объем рынка ЭДО в России в 2025 году превысил 32 млрд руб., показав рост на 14% по сравнению с предыдущим годом, по данным СКБ Контур. Уровень проникновения электронного документооборота среди крупнейших компаний превышает 98%, в сегменте МСП он остается на уровне 45% в 2025 году.

Рынок продолжает расти за счет расширения обязательных требований к документообороту, а также повышенного спроса со стороны малого бизнеса, стремящегося к цифровизации и снижению транзакционных издержек.

Среди факторов, тормозящих массовый переход на ЭДО в малом бизнесе, остаются устоявшиеся административные практики, включая привычку работать с бумажными оригиналами. Но уже сейчас использование ЭДО рассматривается как способ:

сократить издержки,

ускорить документооборот,

соответствовать требованиям крупных заказчиков.

Порог входа в ЭДО для малого бизнеса сопоставим со стоимостью мобильной связи. Получить квалифицированную электронную подпись можно бесплатно через ФНС.