В 2025 году в России действуют новые правила налогообложения сделок с долями в бизнесе
До этого момента покупка доли в компании физлицом по цене ниже рыночной не считалась основанием для начисления налога. Теперь же разница между фактической и рыночной ценой признается материальной выгодой и облагается налогом. Для налоговых резидентов РФ ставка составляет от 13 до 15% в зависимости от суммы разницы. Для нерезидентов — 30%.
Оценка рыночной стоимости — еще один острый вопрос. Пока основной ориентир — стоимость чистых активов компании на конец предыдущего года.
Однако бизнес предупреждает о высокой вероятности споров с налоговыми органами из-за отсутствия утвержденной методики расчета.
На стороне продавцов также появились ограничения. Освобождение от НДФЛ теперь действует только при соблюдении одновременно двух условий:
срок владения долей — более пяти лет;
статус налогового резидента РФ.
Кроме того, льгота не применяется, если годовой доход от продажи долей превышает 50 млн руб.
Юристы отмечают, что изменения введены без должного разъяснения и подготовки. Многие участники сделок узнали об обязанности уплаты налога уже после регистрации перехода долей. При этом потенциальные налоговые риски могут возникать даже в сделках с неконтрольными пакетами, если они заключены с дисконтом.
Покупателям долей в бизнесе в 2025 году рекомендуют:
рассматривать приобретение доли через юридическое лицо, а не как физлицо;
заранее анализировать стоимость чистых активов компании;
быть готовыми к самостоятельной уплате налога при сделках между физлицами.
Реализация нового порядка, по мнению экспертов, вряд ли снизит риски номинального участия в бизнесе, зато существенно увеличивает налоговую нагрузку на добросовестных участников сделок.
Комментарии1
Интересно, как налоговые органы будут учитывать случаи, когда стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату значительно отличается от текущей рыночной стоимости компании, особенно в условиях нестабильной экономики.