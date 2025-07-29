В 2025 году в России действуют новые правила налогообложения сделок с долями в бизнесе

Главное новшество — НДФЛ теперь платят не только продавцы, но и покупатели, если цена приобретения ниже рыночной стоимости.

До этого момента покупка доли в компании физлицом по цене ниже рыночной не считалась основанием для начисления налога. Теперь же разница между фактической и рыночной ценой признается материальной выгодой и облагается налогом. Для налоговых резидентов РФ ставка составляет от 13 до 15% в зависимости от суммы разницы. Для нерезидентов — 30%.

Оценка рыночной стоимости — еще один острый вопрос. Пока основной ориентир — стоимость чистых активов компании на конец предыдущего года.

Однако бизнес предупреждает о высокой вероятности споров с налоговыми органами из-за отсутствия утвержденной методики расчета.

На стороне продавцов также появились ограничения. Освобождение от НДФЛ теперь действует только при соблюдении одновременно двух условий:

срок владения долей — более пяти лет;

статус налогового резидента РФ.

Кроме того, льгота не применяется, если годовой доход от продажи долей превышает 50 млн руб.

Юристы отмечают, что изменения введены без должного разъяснения и подготовки. Многие участники сделок узнали об обязанности уплаты налога уже после регистрации перехода долей. При этом потенциальные налоговые риски могут возникать даже в сделках с неконтрольными пакетами, если они заключены с дисконтом.

Покупателям долей в бизнесе в 2025 году рекомендуют:

рассматривать приобретение доли через юридическое лицо, а не как физлицо;

заранее анализировать стоимость чистых активов компании;

быть готовыми к самостоятельной уплате налога при сделках между физлицами.

Реализация нового порядка, по мнению экспертов, вряд ли снизит риски номинального участия в бизнесе, зато существенно увеличивает налоговую нагрузку на добросовестных участников сделок.