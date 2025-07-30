👶 Отцам хотят давать отпуск при рождении ребенка. Эксперт по трудовому праву оценила шансы на принятие

Законопроект-2025 о двухнедельном отпуске для отцов при рождении ребенка направлен на заключение в кабмин.

Отцам при рождении ребенка предлагается давать обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск. Такой законопроект вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на заключение в Правительство.

Новую норму предлагается добавить в ст. 255 ТК.

«Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка», — говорится в законопроекте.

Отсутствие гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца при рождении ребенка – это существенный пробел в системе поддержки семьи, так как первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки для семьи, указано в пояснительной записке.

Из экономических соображений отцам часто приходится возвращаться на работу сразу после рождения ребенка, лишая семью необходимой поддержки, добавляет автор инициативы.

Новая норма обеспечит комплексную поддержку молодых семей на критически важном этапе — в период после рождения ребенка, позволит освободить мать от части бытовых и физических забот. Это важно для успешного восстановления женщины после родов, профилактики послеродовой депрессии и эффективного налаживания грудного вскармливания.

«Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребенком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорожденным с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений», — уверен Чернышов.

Такие изменения повысят привлекательность решения о рождении детей за счет расширения мер государственной поддержки.

Специально для «Клерка» инициативу комментирует Ольга Жукова — эксперт по трудовому праву, индивидуальный предприниматель, член общественной организации «Опора России»:

Ольга Жукова, эксперт по трудовому праву

«Хорошая инициатива, но в реалиях сегодняшнего кадрового дефицита и сложной экономической ситуации, у такого законопроекта, думаю нет шансов на принятие.

Напомню, сегодня “папы” могут расчитывать: