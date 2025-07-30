Нилов предлагает штрафовать за незаконные штрафы для автовладельцев

Предлагается установить административную ответственность в КоАП для должностных лиц за незаконные штрафы с камер.

Руководитель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил на заключение в Правительство законопроект о введении административной ответственности для должностных лиц за незаконное привлечение владельцев автомобилей к ответственности по штрафам с камер.

«Законопроектом предлагается внести изменение в КоАП РФ, дополнив главу 12 новой статьей 12.35.1, предусматривающей административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности, установив административный штраф», — говорится в пояснительной записке.

Инспекторов за вынесение постановлений предлагается штрафовать на сумму, выписанную водителю, но не менее 5 000 рублей – если по фото- и видеоматериалам очевидно, что водитель не нарушил. Например, когда на съемке чужая машина, автомобиль едет на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от машины.

Сейчас автовладельцы часто получают постановления с видео, где нет фактического нарушения. Но должностные лица все равно подписывают постановления, понимая, что большинство водителей не станет их оспаривать и просто оплатит штраф. Теперь за такие постановления предлагается штрафовать. Это защитит права автомобилистов, повысит дисциплину должностных лиц и сократит количество необоснованных штрафов, считает автор законопроекта.

«Административные штрафы за допущенные нарушения ПДД выросли, а скидки за досрочную оплату, напротив, сократились. При этом водители сталкиваются со все новыми алгоритмами привлечения к ответственности», — пояснил Нилов.

Если автовладелец по факту не нарушал правила, а его привлекают к ответственности, то в этом случае ответственность следует возложить на конкретное должностное лицо, которое недосмотрело, сознательно закрыло глаза на явную ошибку или не глядя подписало постановление по делу о несовершенном административном правонарушении, уверен депутат.