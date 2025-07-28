❗ С 28 июля 2025 года Правительство РФ изменило правила проведения трудовых проверок

Постановлением Правительства от 28.07.2025 № 1122 внесены изменения в положение о проверках работодателей.

Согласно новым правилам, проверки теперь могут проводить дистанционно , в том числе по видеоконференцсвязи и через мобильное приложение «Инспектор».

Также установлены целевые значения ключевых показателей госконтроля на 2026 год:

погибшие при несчастных случаях на 100 тыс. занятых за отчетный период – не более 1,57 (в 2025 – не более 1,58);

пострадавшие с тяжелыми последствиями на 100 тыс. занятых за отчетный период – не более 5,5 (в 2025 – не более 5,55);