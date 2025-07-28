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Трудовые проверки

❗ С 28 июля 2025 года Правительство РФ изменило правила проведения трудовых проверок

По новым правилам проверки работодателей можно проводить дистанционно. Также утверждены целевые показатели для госконтроля.

Постановлением Правительства от 28.07.2025 № 1122 внесены изменения в положение о проверках работодателей.  

Согласно новым правилам, проверки теперь могут проводить дистанционно, в том числе по видеоконференцсвязи и через мобильное приложение «Инспектор».

Также установлены целевые значения ключевых показателей госконтроля на 2026 год:

  • погибшие при несчастных случаях на 100 тыс. занятых за отчетный период – не более 1,57 (в 2025 – не более 1,58);

  • пострадавшие с тяжелыми последствиями на 100 тыс. занятых за отчетный период – не более 5,5 (в 2025 – не более 5,55);

  • ущерб в виде просрочки долга по зарплате к суммарной номинальной зарплате в РФ за отчетный период – не более 0,044 тыс. руб. (сейчас – не более 0,045 тыс. руб.).

Изменения внесены в постановление Правительства от 21.07.2021 № 1230.  

Положение с изменениями вступило в силу со дня официального опубликования — 28.07.2025.

Автор

Илья Назаров
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