Т-Инвестиции дали прогноз ключевой ставки в конце 2025 года и в 2026 году

Эксперт Т-Инвестиций считает, что в конце 2025 года ключевая ставка может снизиться до 15% годовых, а в 2026 году — до 10-12%.

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец подготовила для «Клерка» прогноз ключевой ставки в 2025-2026 годах. Эксперт видит потенциал снижения ключевой ставки до 15% на конец 2025 года и до 10-12% в 2026 году.

При этом ставки по вкладам в банках будут на 1-2 процентных пункта ниже значения ключевой ставки ЦБ. Кредитные организации достаточно оперативно подстраиваются к ее изменению.

«Это значит, что депозитные ставки продолжат снижаться в нашем базовом сценарии в ближайший год, что будет повышать привлекательность других форм сбережения, в том числе инструментов фондового рынка. А пока можно попробовать сесть в уходящий поезд высоких ставок за счет депозитов среднего срока и корпоративных облигаций умеренной дюрации», — считает Софья Донец.

Также от ключевой ставки зависят условия по кредитам. За последние три года выросла доля предложений с плавающими ставками — когда условия меняются не только по новым, но и существующим займам.

Несмотря на снижение ключевой ставки, условия кредитования останутся жесткими еще продолжительное время, считают Т-Инвестиции.

Более того, замедление экономической активности и сокращение темпов роста доходов усложнят обслуживание кредитов.