Сделку по ВЭД могут признать контролируемой, даже если не превышен лимит дохода

Внешнеторговые сделки признают контролируемыми в том числе когда сумма доходов по ним больше 120 млн за год.

Минфин рассказал, когда внешнеторговые сделки могут признать контролируемыми.

Согласно ст. 105.14 НК, контролируемые сделки – это сделки между взаимозависимыми лицами, напоминает Минфин в письме от 17.06.2025 № 03-12-12/58719.

Также к сделкам между взаимозависимыми лицами приравнены внешнеторговые сделки по некоторым товарным группам (п. 5 ст. 105.14 НК), если сумма доходов по ним с одним лицом за соответствующий календарный год превышает 120 млн рублей (п. 3 ст. 105.14 НК).

Если сумма дохода по внешнеторговой сделке меньше, она не считается контролируемой по данному основанию. Но ее могут признать контролируемой, если она совершена между взаимозависимыми лицами, уточняет Минфин. Или, например, одна из сторон с офшорной зоны.

По контролируемым сделкам налоговики могут проверять цены на соответствия рыночным ценам.

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