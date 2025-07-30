Минздрав подготовил обновленные правила ОМС

Поменяют правила информационного сопровождения пациентов. За нарушения в ведении документации меняют размеры штрафов.

Минздрав разработал новую редакцию правил ОМС в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2025 года нового закона, регулирующего медстрахование.

Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА.

Так, в новых правилах изменен порядок информационного сопровождения пациентов на всех этапах медпомощи.

Также изменят размеры наказаний за нарушения, выявленные при контроле помощи по ОМС. Например:

за отсутствие в медкарте результатов диагностики и лечения (записей осмотров врачей, протокола врачебной комиссии и пр.) — не оплатят 50% от цены услуг;

за непредставление документов по запросу контролера — услуги не оплатят вообще плюс наложат штраф 30% от цены услуг.

Кстати, с 1 сентября 2025 года будут изменения в самой системе ОМС.