Минцифры: для подписания электронных документов мессенджер МАХ не требуется

Ведомство опровергло сообщения СМИ о том, что МАХ станет обязательным для подписания электронных документов.

В СМИ распространилась информация о том, что мессенджер MAX сделают обязательным для получения документов на электронную подпись. Это не соответствует действительности, пишет Минцифры.

Закон о подписании документов в «Госключе» не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью. Все, кто подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше, пояснило ведомство.

Документы для подписи в «Госключе» не будут обязательно отправляться в МАХ. Закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ говорит об «использовании инфраструктуры»: это также могут быть уведомления о документах, которые пришли в «Госключ».

Также не нужно обязательно направлять через МАХ на подпись в «Госключ» заявления с Госуслуг и ведомственные документы.

«В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии “Госключа” с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат», — отметило Минцифры.

Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение «Госключ».